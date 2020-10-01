В Польше опасаются многомиллиардных трат из-за размещения военных США в стране

Польша может потратить миллиарды на размещение американских военнослужащих на своей территории. Такое мнение выразили журналисты польского издания Newsweek Polska.

По их словам, польские власти не уточнили точную стоимость так называемой «защиты» Соединенных Штатов. Соглашение между Варшавой и Вашингтоном нацелено на возведение и модернизацию инфраструктуры. Так, лишь в административном округе Повидз, где живут около двух тысяч человек, должен появиться 31 подземный склад на 5 тысяч боеприпасов.

Кроме того, польская сторона должна оплатить питание, коммунальные услуги и транспортировку опасных отходов. Как отмечается в статье, согласно договору Польша будет приобретать 75% топлива, в том числе авиационного.

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