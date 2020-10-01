В Лондоне высоко оценили боеспособность ВС России

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад «Модернизация российских вооруженных сил: оценка», в котором анализируется нынешняя боеспособность Вооруженных сил России.

В документе говорится, что российские ВС находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны.

Особые успехи эксперты отметили в области модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также среди сухопутных войск и корабельного состава военно-морского флота.

«Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения», — подчеркивается в докладе.

Отмечается, что улучшениям поспособствовали многолетние инвестиции и реформы, проводимые в период с 2008 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими