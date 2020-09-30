США хотят разместить военных в космосе
Полина Рутковская
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Соединенные Штаты намерены в будущем разместить военнослужащих в космосе, заявил глава командования космических операций Космических сил генерал-майор Джон Шоу. Об этом сообщает Air Force Magazine.
«В какой-то момент, да, мы будем отправлять военных в космос. Они смогут управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», – заявил командующий.
Космические силы официально появились в системе Вооруженных сил США в декабре 2019 года после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год.
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