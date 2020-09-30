Шойгу назвал число ликвидированных в Сирии террористов

За пять лет российской операции в Сирии было ликвидировано 865 глав террористических бандформирований и более 133 тысяч боевиков, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу статье для газеты «Красная звезда».

В число уничтоженных боевиков входят 4,5 тысячи человек из России и стран СНГ, указано в материале.

Кроме того, за время проведения операции было уничтожено более 133,5 тысячи объектов террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков, отметил министр.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу заявил о полном разгроме ИГ (организация запрещена в России)* в Сирии