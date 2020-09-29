Британский военный рассказал об издевательствах в армии из-за русских корней

Военнослужащий британской армии подал в суд на минобороны Великобритании с заявлением, что подвергался дискриминации из-за своего русского происхождения. Об этом сообщает издание The Telegraph.

33-летний капрал Глеб Стешов рассказал, что его семья переехала в королевство 20 лет назад. В дальнейшем из чувства благодарности он решил поступить на службу.

Мужчина хотел стать переводчиком в разведывательном корпусе, однако ему отказывали из соображений, что он может стать российским шпионом.

Капрал также утверждает, что минобороны страны несколько раз подделали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

Кроме того, Стешов заявил, что подвергался оскорблениям и унижениям из-за своего русского происхождения. Его якобы вынуждали маршировать и петь русские песни.

В минобороны Великобритании подобные обвинения отвергают.

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