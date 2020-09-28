Азербайджан опровергает данные о сбитом Арменией самолете

Сведения армянской стороны о сбитом азербайджанском самолете Ан-2 не соответствуют действительности, заявляет министерство обороны Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан в своем Telegram-канале.

По данным минобороны страны, все самолеты азербайджанской армии находятся в строю.

Ранее армия обороны Нагорного Карабаха сообщила об уничтожении военного самолета Ан-2 ВВС Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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