ЦПВС: сирийские боевики готовятся инсценировать применение химического оружия
Сирийские боевики готовятся инсценировать обстрелы химическим вооружением мирных жителей для провокации против правительственных войск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.
«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ», — сказал Гринкевич.
Он отметил, что провокации могут произойти в провинциях Идлиб и Алеппо.
Позже боевики планируют обвинить в атаке правительственные войска Сирии, считает военный.
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