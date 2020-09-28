Жертвами ракетной атаки по аэропорту Багдада стали пять человек
Пять человек погибли после того, как ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада», — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что ракета была запущена с неизвестного направления неустановленными лицами. На месте взрыва были найдены части ракеты «Катюша».
Ранее администрация Белого дома заявила, что если обстрелы города не прекратятся, США закроют посольство в Багдаде.
Район аэропорта Багдада, а также «Зеленая зона» города, где расположены дипломатические представительства разных стран, регулярно подвергаются ракетным атакам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
— Трамп пригрозил в 1000 раз более масштабным ответом на любое нападение Ирана