Жертвами ракетной атаки по аэропорту Багдада стали пять человек

Пять человек погибли после того, как ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ракета была запущена с неизвестного направления неустановленными лицами. На месте взрыва были найдены части ракеты «Катюша».

Ранее администрация Белого дома заявила, что если обстрелы города не прекратятся, США закроют посольство в Багдаде.

Район аэропорта Багдада, а также «Зеленая зона» города, где расположены дипломатические представительства разных стран, регулярно подвергаются ракетным атакам.

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