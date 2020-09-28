Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что армия республики применит ракетные комплексы «Искандер» в боях за Нагорный Карабах, если Турция задействует истребители F-16. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры», — заявил посол.

Он отметил, что пока для борьбы с вражескими беспилотниками достаточно и других систем ПВО.

Армения получила от Москвы оперативно-тактические комплексы «Искандер» в 2016 году.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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