На Украине начали расшифровывать черные ящики разбившегося Ан-26

Вице-премьер Украины Олег Уруский рассказал, что специалисты начали расшифровывать бортовые самописцы Ан-26, разбившегося 25 сентября у города Чугуев в Харьковской области, пишет ТАСС.

«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки», — сказал Уруский.

Он отметил, что работы займут от трех до пяти дней.

Вечером 25 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находилось 27 человек, из которых 20 – курсанты, еще 7 – члены экипажа.

Незадолго до трагедии пилот разбившегося Ан-26 говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с двигателем.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате катастрофы 25 человек погибли, еще двое смогли выжить, однако один из пострадавших скончался в больнице.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

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