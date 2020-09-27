НАТО призывает прекратить эскалацию в Карабахе
Североатлантический альянс выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает стороны прекратить боевые действия. Соответствующее заявление спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймса Аппатурая опубликовано на сайте альянса.
«Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения», – указано в заявлении.
Альянс также призвал стороны конфликта возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Всеобщая мобилизация: Армения перешла на военное положение
— ОБСЕ призвала прекратить огонь в Карабахе