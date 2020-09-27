Берлин призвал Армению и Азербайджан к деэскалации
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Армения и Азербайджан должны решить кризис вокруг Нагорного Карабаха мирным дипломатическим путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Призываю обе стороны конфликта незамедлительно остановить все боевые действия. В особенности обстрелы деревень и городов», — сказал Маас.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.
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