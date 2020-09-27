Стало известно о жертвах и раненых среди мирного населения Карабаха

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха в результате действий ВС Азербайджана. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Бегларяна, ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

Омбудсмен призвал международное сообщество дать соответствующую оценку действиям Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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