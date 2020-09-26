Израиль продаст Чехии системы ПВО

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Министерство обороны Израиля сообщило, что продаст Чехии системы ПВО компании «Рафаэль». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы благодарим чешское правительство за их партнерство и за решение оснастить свои вооруженные силы израильскими системами ПВО», — приводятся слова министра обороны Бени Ганца.

Чехия закупит систему SPYDER, ракетную систему быстрого реагирования класса «земля-воздух». Прага приняла решение закупить израильские системы на основе тендера длящегося несколько лет. Ожидаемое соглашение между странами оценивается в сотни миллионов долларов.

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