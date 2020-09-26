Израиль продаст Чехии системы ПВО

Министерство обороны Израиля сообщило, что продаст Чехии системы ПВО компании «Рафаэль». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы благодарим чешское правительство за их партнерство и за решение оснастить свои вооруженные силы израильскими системами ПВО», — приводятся слова министра обороны Бени Ганца.

Чехия закупит систему SPYDER, ракетную систему быстрого реагирования класса «земля-воздух». Прага приняла решение закупить израильские системы на основе тендера длящегося несколько лет. Ожидаемое соглашение между странами оценивается в сотни миллионов долларов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ПРО США беззащитна: NI оценило российские «Авангарды»

— Вторглись в зону ПВО: США обнаружили российские Ту-160 у Аляски

— Помпео пообещал помешать Ирану покупать «китайские танки и российские системы ПВО»