Швеция призывает Россию и США к продлению СНВ-3

Премьер-министр Швеции Стефан Левен обратился с призывом к продлению Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) к России и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления на Генассамблее ООН.

Кроме того, он также обратился к китайской стороне с призывом подключиться к дискуссиям по будущим договоренностям в этой сфере.

Ранее спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что в случае, если Россия не согласится продлить договор до начала президентских выборов в Америке, позиция Вашингтона по данному вопросу может измениться.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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