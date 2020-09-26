Представитель Зеленского предложил новые условия встречи Контактной группы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил на совещании с главой государства Владимиром Зеленским с инициативой изменить график встреч Контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он предложил сделать встречи еженедельными, чтобы не затягивать процесс урегулирования конфликта.

«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», — сказал Ермак.

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