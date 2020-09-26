Представитель Зеленского предложил новые условия встречи Контактной группы
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил на совещании с главой государства Владимиром Зеленским с инициативой изменить график встреч Контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.
Так, он предложил сделать встречи еженедельными, чтобы не затягивать процесс урегулирования конфликта.
«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», — сказал Ермак.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава украинской делегации по Донбассу одобрил перенос переговоров из Минска
— Зеленский рассказал о режиме тишины в Донбассе