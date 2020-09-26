Мать погибшего пилота Ан-26 заявила, что сын говорил о неисправности самолета

Мать скончавшегося при крушении самолета Ан-26 под Харьковом пилота заявила, что ее сын говорил о неисправности воздушного судна. Об этом сообщает «24 канал».

Она уточнила, что сын звонил ей в последний раз за сутки до полета.

По ее словам, пилот рассказывал о том, что двигатели самолета часто отказывали.

«Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии», — добавила мать пилота.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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