В МВД Украины назвали число погибших при крушении самолета под Харьковом

При крушении военного самолета под Харьковом погибли 18 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Украины.

«На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21.45 часов (совпадает с мск) 18 погибших и двое тяжело раненных», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Он вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.

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