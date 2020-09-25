В МВД Украины назвали число погибших при крушении самолета под Харьковом
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
При крушении военного самолета под Харьковом погибли 18 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Украины.
«На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21.45 часов (совпадает с мск) 18 погибших и двое тяжело раненных», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Он вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Харьковом разбился самолет
— Стало известно количество летевших на борту АН-26, потерпевшего крушение под Харьковом
— Источник: на борту разбившегося под Харьковом самолета были военные