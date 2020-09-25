Военный самолет упал на западе Сербии
Анна Светлова
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Самолет МиГ-21 Военно-воздушных сил Сербии упал на западе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сербского минобороны.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в ходе выполнения служебных задач около 9.00 (10.00 мск) 25 сентября.
Инцидент произошел в районе села Брасина под городом Мали-Зворник.
На место происшествия были направлены спасатели. Местные СМИ сообщили о гибели пилота.
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