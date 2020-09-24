Российская подлодка произвела пуск ракеты «Калибр» из Черного моря

Подлодка «Колпино» совершила учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» из Черного моря по береговой мишенной позиции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе отработки задачи по применению высокоточного оружия экипаж «Колпино» произвел пуск одной ракеты из подводного положения, которая успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты успешно поразила цель.

Пуск был осуществлен в рамках учений «Кавказ-2020».

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