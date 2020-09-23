На Украине комплекс Javelin не сработал при демонстрации Зеленскому

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin дал осечку во время во время украинских стратегических учений «Объединенные усилия — 2020», которые посетил президент страны Владимир Зеленский, передает агентство «Укринформ».

Командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный сообщил, что Javelin не сработал, ракета не вылетела.

По его словам, причиной могла стать ошибка оператора.

Ранее офис президента анонсировал, что Зеленский будет присутствовать при испытании Javelin.

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