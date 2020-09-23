Швеция заявила, что российские корабли нарушили границу

Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля нарушили границу 14 сентября, пишет РИА «Новости».

«Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды», — приводится отрывок из заявления оборонного ведомства.

Отмечается, что суда якобы находились в территориальных водах Швеции 11 минут.

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