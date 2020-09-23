Балтфлот подтвердил столкновение корабля РФ с иностранным судном у берегов Дании

У берегов Дании и Швеции российский военный корабль «Казанец» столкнулся с судном под флагом Маршалловых островов «Айс Роуз». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Отмечается, что инцидент произошел утром в среду, 23 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны. Видимость в тот момент была плохая.

В результате столкновения кораблей никто не пострадал. Известно, что корпус малого противолодочного российского корабля получил пробоину выше ватерлинии.

В настоящее время МПК «Казанец» своим ходом направляется в пункт базирования в город Балтийск.

Причины происшествия изучает комиссия Балтийского флота.

Ранее Вооруженные силы Дании сообщили, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн у берегов Дании и Швеции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании