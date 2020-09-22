Российские бомбардировщики пролетели вдоль границ Белоруссии с НАТО и Украиной

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль белорусских границ в рамках совместных учений, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Бомбардировщики выполнили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Белоруссии, заявили в Минобороны. Кроме того, в ходе учений российские летчики совместно с белорусскими истребителями отработали прикрытие группы, выполняющей боевые задачи на земле.

Ранее в Минобороны России заявили, что совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» не направлены против третьих стран. Первый этап учений начался 14 сентября на белорусском полигоне «Брестский» и завершится 25 сентября. Второй этап учений начался 22 сентября.

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