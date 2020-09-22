В Тверской области разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался», — сообщили военные.
Отмечается, что летчики уже вышли на связь и были эвакуированы на аэродром базирования.
Причины аварии пока не установлены.
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