В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался», — сообщили военные.

Отмечается, что летчики уже вышли на связь и были эвакуированы на аэродром базирования.

Причины аварии пока не установлены.

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