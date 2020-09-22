Медведев предложил усилить охрану судов с ядерными реакторами
Павел Посадский
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил усилить охрану стоянок с российскими судами, на которых установлены ядерные энергоустановки, передает ТАСС.
«Нужно принять дополнительные меры по охране мест постоянного базирования, временной стоянки судов с ядерными энергетическими установками», — сказал Медведев.
По его словам, такая мера необходима для укрепления российских позиций в Арктике и охраны важных транспортных узлов.
Он добавил, что заниматься такой работой должна Росгвардия.
«Мы все прекрасно понимаем, что преступники, террористы постоянно ищут новые возможности для совершения своих преступных действий», — отметил зампред.
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