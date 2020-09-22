Медведев предложил усилить охрану судов с ядерными реакторами

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил усилить охрану стоянок с российскими судами, на которых установлены ядерные энергоустановки, передает ТАСС.

«Нужно принять дополнительные меры по охране мест постоянного базирования, временной стоянки судов с ядерными энергетическими установками», — сказал Медведев.

По его словам, такая мера необходима для укрепления российских позиций в Арктике и охраны важных транспортных узлов.

Он добавил, что заниматься такой работой должна Росгвардия.

«Мы все прекрасно понимаем, что преступники, террористы постоянно ищут новые возможности для совершения своих преступных действий», — отметил зампред.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дмитрию Медведеву — 55

— Медведев предложил ввести в России гарантированный доход

— Медведев обвинил Польшу в русофобской истерии