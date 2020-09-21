Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит «привлекательных элементов» для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсантъ».

Условия, предлагаемые Вашингтоном, выгодны лишь для самих США, отметил Рябков. Он подчеркнул, что Россия не ищет в данном вопросе односторонних преимуществ, но на односторонние уступки не согласится.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона предлагает согласовать на президентском уровне меморандум в сфере вооружений.

Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Успеть до выборов: США назвали условие продления СНВ-3

— Ядерный паритет: почему Россия не примет предложение США

— Рябков: шансы на продление ДСНВ минимальны