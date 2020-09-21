Рябков: Москва не боится санкций за торговлю оружием с Ираном

Москва не боится новых американских санкций за совершение оружейных сделок с Ираном, они никак не повлияют на позицию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству», — заявил российский дипломат.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

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