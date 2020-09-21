В Азербайджане заявили о напряженной ситуации на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе с Арменией и о погибшем в результате обстрелов военнослужащем. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте азербайджанского военного ведомства.

«Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ночь на 21 сентября был ликвидирован тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника, а днем «в результате очередной провокации противника» в Товузском направлении на границе с Арменией погиб военнослужащий азербайджанской армии младший сержант Мамедов Эльшан Али оглы.

При этом в азербайджанском ведомстве заявили, что «вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции заявили, что поддержат Азербайджан при любой ситуации в Карабахе

— Путин и Алиев обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе

— Баку заявил об уничтожении тактического беспилотника ВС Армении