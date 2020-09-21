Россия проведет наблюдательный полет над Францией

Россия проведет наблюдательный полет над территорией Франции в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что полет будет проходить в период с 21 по 25 сентября.

По его словам, самолет Ту-154М-ЛК-1 с российскими специалистами вылетит с аэродрома Орлеан-Бриси и проследует по согласованному маршруту. На борту будут также находится французские представители для контроля над соблюдением положений договора.

Планируется, что дальность полета не будет превышать 2078 км.

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