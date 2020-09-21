Три страны ЕС проведут наблюдательный полет над Россией

Три страны Европы направят своих инспекторов для проведения наблюдательного полета над Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков уточнил, что полет будет выполнен в ходе совместной миссии Германии, Румынии и Франции в рамках реализации Договора по открытому небу.

По его словам, полет будет выполнен с аэродрома «Кубинка» в период с 21 по 25 сентября на самолете АН-30 Румынии. На борту самолета также будут находиться российские специалисты, которые проверят соблюдение параметров полета, выполняемого по согласованному маршруту, и использование предусмотренной спецтехники для наблюдения.

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