В ГД прокомментировали заявление спецпосланника Трампа о продлении ДСНВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон предложил Москве подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в будущем приведет к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, ситуация с соглашениями по ограничению вооружений, достигнутыми в прошлом, складывается «весьма драматично».

«США, как известно, разрушили почти всю систему прежних договорённостей, поэтому любая готовность выйти на соглашение, пусть и временного характера, является позитивным обстоятельством», — сказал Новиков.

Он также считает, что «соглашение должно жить и работать» вне зависимости от участия или неучастия Китая.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

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