Спецпосланник Трампа рассказал про действия США в cлучае не продления ДСНВ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен, переоборудованные установки для пуска баллистических ракет будут вновь введены в строй уже в феврале 2021 года. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что Вашингтон готов вести с Москвой диалог по конверсии своих стратегических систем.

«У нас есть Двусторонняя консультативная комиссия, которая рассматривала некоторые из этих вопросов. И мы их рассматривали, и я надеюсь, что вопрос конверсии пусковых установок подводных лодок мы рассмотрели удовлетворительным для России образом», — сказал Биллингсли.

Он признался, что лично занимался вопросами конверсии, а также обратного переоборудования, которое США осуществят после окончания действия ДСНВ.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

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