Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР завидуют американскому оружию, «подобного которому этот мир не видел». Об этом пишет ТАСС.

Трамп отметил, что за 3,5 года его администрация восстановила мощь вооруженных сил США. Также президент отверг обвинения «лживых СМИ», которые пишут, что он раскрывает секретную информацию.

«Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем», — заключил Трамп.

Ранее на этой неделе в продаже появилась книга американского журналиста Боба Вудворда Rage («Ярость»), включающая 18 эксклюзивных интервью с Трампом. В одном из них политик заявил, что США разработали новую ядерную систему, чего нет у России и Китая.

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