Бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета
Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 провели рекордное количество часов беспосадочного полета для самолетов данного класса, передает РИА «Новости».
По словам командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергея Кобылаша, два Ту-160 установили новый мировой рекорд 19 сентября. Летчики находились в воздухе более 25 часов и преодолели свыше 20 тысяч километров. Они пролетели над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. В воздухе было совершено три дозаправки.
«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета.<...> Дольше на самолетах подобного класса не летал никто», — уточнил Кобылаш.
Ранее рекорд был установлен в 2010 году Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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