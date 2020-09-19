Постпред РФ предупредил о риске роста напряженности в Донбассе
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о риске роста напряженности в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ситуацию на линии соприкосновения нельзя назвать удовлетворительной.
При этом специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) подтверждает относительное спокойствие в регионе.
Постпред добавил, что отступление украинской стороны «от буквы и духа минских соглашений» заблокировало продвижение по гуманитарной и политической линии по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве Украины», — заключил Лукашевич.
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