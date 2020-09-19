Постпред РФ предупредил о риске роста напряженности в Донбассе

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о риске роста напряженности в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуацию на линии соприкосновения нельзя назвать удовлетворительной.

При этом специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) подтверждает относительное спокойствие в регионе.

Постпред добавил, что отступление украинской стороны «от буквы и духа минских соглашений» заблокировало продвижение по гуманитарной и политической линии по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве Украины», — заключил Лукашевич.

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