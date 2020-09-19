Командно-штабные учения «Кавказ-2020» стартовали в Абхазии

Торжественная церемония открытия стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» прошла на полигоне «Цабал» в Абхазии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа ВС РФ.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, командир Седьмой российской военной базы Южного военного округа полковник Олег Сеньков, представители силовых структур и дипломатического корпуса двух стран.

Розыгрыши боевых тактических действий в рамках данного учения будут проходить с 21 по 26 сентября.

Во время маневров будут отработаны вопросы применения мотострелковых подразделений, авиации и ПВО при решении задач борьбы с международным терроризмом.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. иностранных военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана участвуют в учениях «Кавказ-2020».

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