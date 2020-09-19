В ООН заявили об улучшении ситуации на востоке Украины
Официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке заявил, что с начала действия дополнительных мер по контролю за перемирием в зоне конфликта на востоке Украины, ситуация в этом регионе улучшилась, передает ТАСС.
По его словам, в августе число инцидентов в Донбассе уменьшилось с 533 до 251 по сравнению с июлем.
«Вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году», — сказал Ларке.
Он отметил, что число жертв среди мирного населения снизилось с 13 в июле до пяти в августе.
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