В ООН заявили об улучшении ситуации на востоке Украины

Официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке заявил, что с начала действия дополнительных мер по контролю за перемирием в зоне конфликта на востоке Украины, ситуация в этом регионе улучшилась, передает ТАСС.

По его словам, в августе число инцидентов в Донбассе уменьшилось с 533 до 251 по сравнению с июлем.

«Вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году», — сказал Ларке.

Он отметил, что число жертв среди мирного населения снизилось с 13 в июле до пяти в августе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Донбассе впервые за пять лет никто не нарушил режим прекращения огня

— Зеленский «верит» в прекращение боевых действий в Донбассе в этом году

— Глава офиса Зеленского обозначил сроки окончания войны в Донбассе