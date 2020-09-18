Контрактник умер после ранения в воинской части в Свердловской области

В воинской части в Свердловской области военнослужащий-контрактник погиб в результате неосторожного обращения с оружием со стороны другого контрактника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Там рассказали, что один из военных грубо нарушил требования безопасности, случайно выстрелив из штатного оружия. Он ранил впереди стоящего военного. Пострадавшего оперативно госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

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