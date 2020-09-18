Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
Елизавета Мележенкова
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Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных по морским судам Equasis.
Речь идет о танкере дедвейтом 320,8 тыс. тонн «Максим Горький», который ранее назывался Ayacucho.
Как уточняется, судно было внесено в российский реестр в июне текущего года. Соответствующая организация выдала судну свидетельство о классификации 20 августа.
Отмечается, что теперь танкер «Максим Горький» теперь будет крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
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