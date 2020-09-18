Трамп надеется, что США никогда не придется применять невиданное в мире оружие

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что новое невиданное ранее оружие, которое появилось у страны, никогда не будет использовано, сообщает ТАСС.

«У нас есть вооружения, аналогов которого еще не было. И я надеюсь на то, что нам никогда не придется ими воспользоваться. Говоря это, я говорю решительно», — заявил президент.

Трамп подчеркнул, что новое вооружение было разработано «самыми блестящими в мире» учеными и военными.

По его словам, такое секретное и мощное оружие необходимо Америке, чтобы она никогда не была втянута в войну.

Ранее президент неоднократно заявлял, что у США появилось новое мощное оружие, аналогов которому нет ни у России, ни у Китая. Он называл его «супер-пупер ракетой».

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