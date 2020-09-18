Военные снесли более 300 аварийных строений после паводков в Иркутской области

Российские военнослужащие снесли в Иркутской области более 300 построек, которые пострадали от паводков в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.

«Личный состав сводного отряда Минобороны РФ, который прибыл в город Тулун Иркутской области для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, демонтировал более 300 аварийных домов и хозяйственных построек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие останутся в городе до 1 октября.

В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение жертвами которого стали 26 человек и более 45 тыс. пострадали. Стихия разрушила множество домов и построек, повредила 49 участков дорог и разрушила 22 моста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сбербанк направил в Тулун первые модули для строительства горбольницы

— Сечин доложил Путину о строительстве «Роснефтью» школы в Тулуне