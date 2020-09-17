Россия создаст импортозамещенную версию самолета SSJ100

В 2023 году в России появится импортозамещенный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 new. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

Предполагается, что летом 2023 года начнутся летние испытания нового воздушного судна.

Борисов отметил, что для создания нового SSJ100 потребуются новые сертификации — отдельных систем и всего самолета, а также предприятия-производителя.

По его словам, разработка лайнера ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина от 25 января 2018 года и нацелена на импортозамещение иностранных компонентов — бортовых систем и агрегатов.

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