Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К «Катран» прошли все испытания и готовы к серийному производству, рассказал РИА «Новости» генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев.

«Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», — сказал Михеев.

По его словам, Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи промышленностью новых фрегатов и корветов для ВМФ России.

Боевой вертолет Ка-52К является продолжением линейки «морских» вертолетов (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), разработанных АО «Камов» и принятых на вооружение российского ВМФ. Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает Ка-52К навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

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