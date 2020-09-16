В Кремле не знают о желании Лукашенко получить новейшие виды оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос о передаче республике новейших видов вооружения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, Лукашенко ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой предоставить республике новейшие виды вооружения.

До этого Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил провести новые совместные военные учения.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом на фоне проходящих в Белоруссии совместных учений «Славянское братство-2020». В них участвуют до 1,5 тыс. военных и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В октябре планируются еще одни совместные учения РФ и Белоруссии при участии других стран.

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