Главой минобороны Японии стал младший брат экс-премьера Абэ

Главой минобороны Японии при правительстве нового премьер-министра страны Есихидэ Суги стал Нобуо Киси, младший брат экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее министром обороны был Таро Коно, его назначили министром по делам административной реформы.

Нобуо Киси является единокровным братом бывшего премьера Синдзо Абэ. У них разные фамилии из-за того, что Киси был в младенчестве усыновлен родственниками по материнской линии.

16 сентября 2020 года пост премьер-министра Японии занял Есихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

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