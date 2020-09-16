В РФ прошли испытания реактивного беспилотника с напечатанным двигателем

Фонд перспективных исследований осуществил первый демонстрационный полет реактивного беспилотника «Дань-М», основные детали двигателя которого были изготовлены методом 3D-печати. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как рассказали в пресс-службе, речь идет об отечественном двигателе МГТД-125Э. В фонде сообщили, что «Дань-М» со взлетной массой 370 кг выполнил полет в соответствии с утвержденным полетным заданием.

«Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более 2 тысяч метров», — говорится в сообщении.

В фонде добавили, что испытания летательного аппарата прошли в Астраханской области.