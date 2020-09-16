В Ливии российский «Панцирь-С1» сбил MQ-9 Reaper ВВС США

В небе над Ливией российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» уничтожил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также один итальянский дрон. Это признало африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM). Об этом пишет портал Al-Monitor со ссылкой на начальника разведки AFRICOM, контр-адмирала Хайди Берга.

Она не уточнила в каком именно районе Ливии и при каких обстоятельствах это произошло.

Как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», MQ-9 был сбит 20 ноября 2019 года над ливийским городом Тархуна в 80 км к югу от Триполи. По данным канала, российский комплекс также уничтожил один итальянский беспилотник MQ-1 Predator.

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