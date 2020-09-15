Американский вертолет потерпел крушение в Сирии
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Американский вертолет потерпел крушение в провинции Аль-Хасака в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что воздушное судно упало в деревне Тал Хаддад, на место происшествия прибыли американские бронетранспортеры.
Ранее сообщалось, что в Сирии произошло столкновение патрулей России и США, в ходе которого пострадали несколько американских военнослужащих.
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