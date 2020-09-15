Около 4 тысяч военных из 10 стран примут участие в маневрах на Украине
Порядка 4 тысяч военнослужащих из 10 стран примут участие в военных учениях «Rapid Trident-2020» во Львовской области Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы украинской минобороны.
Маневры стартуют в среду, 16 сентября, и продлятся до 25 сентября.
В первый день на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) пройдет торжественная церемония подъема флагов Украины и США.
В учениях будут задействованы бронетехника, вертолеты армейской авиации. Военнослужащие проведут учебные стрельбы из стрелкового оружия.
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